Политолог рассказал о последствиях выхода США из Договора по открытому небу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующий кафедрой политики и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что такой шаг американского руководства может подорвать основы европейской безопасности. Со своей стороны Россия открыта к диалогу с Западом для обеспечения безопасности как в Европе, так и во всем мире.

"Мы открыты для взаимодействия по любым вопросам с США и европейскими государствами. Наша позиция озвучивалась не только на международных площадках, но и официальными представителями", – подчеркнул Кошкин.

Ранее в МИД России отметили, что у Москвы готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства-участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники соглашения могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

