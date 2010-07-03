В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку

Фото: U.S. Department of Defense

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями рекомендовала конгрессу США заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, передает RT.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности в новом оружии нет необходимости, а его разработка только спровоцирует ответные меры России и Китая. Это, отмечают эксперты, в свою очередь приведет к новой опасной гонке вооружений, учитывая, что ДРСМД больше не действует.

Кроме того, в докладе организации говорится, что развертывание ракет средней дальности после развала Договора РСМД окажется затратным – оно обойдется Вашингтону в миллиарды долларов и займет годы.

Также отмечается, что разработка новых американских систем нецелесообразна в военном отношении для защиты стран НАТО или союзников США в Азии, поскольку уже существующие системы вооружения воздушного и морского базирования и без того способны угрожать ключевым целям в России и Китае.

В ассоциации напомнили, что на 2019 финансовый год конгресс готов выделить Пентагону 48 миллионов долларов на исследования и разработки ракетных систем средней дальности наземного базирования. На 2020 финансовый год Минобороны США запросило почти 100 миллионов долларов для разработки трех новых ракетных систем, которые нарушали бы ограничения по дальности действия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года.

Организация не впервые критикует политику Вашингтона, однако, аналитики отмечают, что это мало влияет на официальный курс Штатов.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что власти США и на этот раз не прислушаются к рекомендациям ACA. Он объяснил это тем, что Дональд Трамп прежде всего отстаивает интересы американского военно-промышленного комплекса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.

Договор о ликвидации ракет средней (1000–5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.