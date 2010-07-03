Эксперт оценил слова генсека НАТО о сдерживании СССР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение 40 лет организация была занята только тем, что сдерживала СССР. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в беседе с RT отметил, что за подобными высказываниями стоит "исключительно русофобия".
"Это очень опасное явление, которое своими корнями уходит в века. Опасное потому, что здесь приходится сталкиваться с неразумными действиями западных элит. Подчас все это носит чисто эмоциональный характер", – подчеркнул Лавров.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неубедительными заявления НАТО об отсутствии планов размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Дипломат заявил, что по прошлому опыту знает, что "планы могут меняться достаточно быстро".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.