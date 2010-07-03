Эксперт оценил слова генсека НАТО о сдерживании СССР

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение 40 лет организация была занята только тем, что сдерживала СССР. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в беседе с RT отметил, что за подобными высказываниями стоит "исключительно русофобия".

"Это очень опасное явление, которое своими корнями уходит в века. Опасное потому, что здесь приходится сталкиваться с неразумными действиями западных элит. Подчас все это носит чисто эмоциональный характер", – подчеркнул Лавров.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неубедительными заявления НАТО об отсутствии планов размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Дипломат заявил, что по прошлому опыту знает, что "планы могут меняться достаточно быстро".