Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Советский Союз прекратил существование из-за переименования в Россию. Видеозапись выступления главы Белого дома перед сторонниками-республиканцами в Цинциннати была опубликована на YouTube-канале RT.

"Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией", – обратился к собравшимся Трамп. "Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией", – добавил американский лидер.

Этот конфуз стал далеко не первым в политической карьере Трампа. Так, в августе 2017 года, выступая на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки, президент США упомянул несуществующую страну Намбию. Предполагается, что глава Белого дома имел в виду Намибию или Гамбию. Ошибку политика высмеяли в соцсетях: кто-то из пользователей в шутку уточнил, что Намбия находится "прямо рядом с Замундой".

А на встрече в Белом доме 7 марта 2019 года американский лидер, отмечая вклад корпорации Apple в экономику США, обратился к главе компании Тиму Куку со словами: "Мы очень это ценим, Тим Apple". Слово "Apple" прозвучало как фамилия. Позже Трамп объяснил, что оговорку он сделал намеренно, чтобы сократить время в разговоре. Президент США также в очередной раз обвинил СМИ в нападках на себя и попытках создавать фейковые новости.

Кроме того, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в апреле президент США сказал, что его отец Фред Трамп якобы родился в Германии, хотя на самом деле место его рождения – Бронкс.