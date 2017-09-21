Трамп выдумал новое государство в Африке

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки страну несуществующую страну Намбию, сообщает "Газета.ру". Предполагается, что лидер Штатов имел в виду Намибию или Гамбию.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", – заявил Трамп.

Ошибку главы государства уже высмеяли в соцсетях. Один из пользователей в шутку уточнил, что Намбия находится "прямо рядом с Замундой".

Другой автор передразнил речь Трампа, посвященную КНДР: "Если Америке придется защищать себя или своих союзников, то у нас не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Намбию".

Президент США Дональд Трамп известен своими резкими, скандальными высказываниями. Большую часть некорректных заявлений Глава Белого дома делает умышленно, но есть и случаи связанные с банальными ошибками. Например в мае Дональд Трамп опубликовал пост, в котором было всего одно слово – "We" (мы).

Подписчики тут же начали соревноваться в оригинальных догадках о том, что же хотел сказать глава государства.