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11 марта, 21:56

Трамп объяснил, почему назвал Тима Кука Тимом Apple

за рубежом

11 марта, 21:56

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Фото: ТАСС/Manuel Balce Ceneta/AP

Дональд Трамп объяснил, что намеренно назвал Тима Кука Тимом Apple для того, чтобы сократить время в разговоре.

"На последней встрече с главами предприятий и уже после официального представления Тима Кука из Apple, я обратился к нему как к Тиму Apple, имея в виду "Тим, Apple", простым способом сократив время и слова", – написал американский президент в своем микроблоге Twitter.

Трамп в очередной раз обвинил СМИ в нападках на себя. "Фейк-новости зацепились за это, чтобы создать еще одну плохую историю", – резюмировал он.

7 марта Трамп на встрече в Белом доме обратился к главе компании Apple Тиму Куку. Президент хвалил бизнесмена за то, что корпорация вкладывается в экономику США, и закончил речь словами: "Мы очень это ценим, Тим Apple". Слово apple прозвучало как фамилия.

Сам Тим Кук во время встречи никак не отреагировал на обращение, но сделал это позднее: он поменял фамилию в Twitter. Теперь вместо фамилии в соцсети Кука стоит эмодзи с логотипом Apple, который можно увидеть только в операционных системах Mac и iOS.

Ранее лидер США попал в неловкую ситуацию, когда упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки несуществующую страну Намбию.

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