Трамп объяснил, почему назвал Тима Кука Тимом Apple

Дональд Трамп объяснил, что намеренно назвал Тима Кука Тимом Apple для того, чтобы сократить время в разговоре.
"На последней встрече с главами предприятий и уже после официального представления Тима Кука из Apple, я обратился к нему как к Тиму Apple, имея в виду "Тим, Apple", простым способом сократив время и слова", – написал американский президент в своем микроблоге Twitter.
Трамп в очередной раз обвинил СМИ в нападках на себя. "Фейк-новости зацепились за это, чтобы создать еще одну плохую историю", – резюмировал он.
7 марта Трамп на встрече в Белом доме обратился к главе компании Apple Тиму Куку. Президент хвалил бизнесмена за то, что корпорация вкладывается в экономику США, и закончил речь словами: "Мы очень это ценим, Тим Apple". Слово apple прозвучало как фамилия.
Сам Тим Кук во время встречи никак не отреагировал на обращение, но сделал это позднее: он поменял фамилию в Twitter. Теперь вместо фамилии в соцсети Кука стоит эмодзи с логотипом Apple, который можно увидеть только в операционных системах Mac и iOS.
Ранее лидер США попал в неловкую ситуацию, когда упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки несуществующую страну Намбию.
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