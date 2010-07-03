Глава Apple поменял фамилию в Twitter после оговорки Трампа

Фото: Zuma/TASS

Глава компании Apple Тим Кук поменял фамилию в Twitter после оговорки президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел 7 марта на заседании консультативного совета по кадровой политике.

Кук и Трамп обсуждали технологии в сфере образования. Комментируя доклад генерального директора Apple, американский лидер заявил, что "Тим Эппл вносит большой вклад в развитие страны".

Теперь вместо фамилии в соцсети Кука стоит эмодзи с логотипом Apple, который можно увидеть только в операционных системах Mac и iOS.

Пользователи платформ Android и Windows юмор топ-менеджера оценить не смогут, так как система покажет лишь черный квадрат, передает портал "Мир 24".

Президент США ранее упомянул в своем выступлении на Генассамблее ООН перед лидерами стран Африки несуществующую страну Намбию.