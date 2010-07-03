В МИД РФ назвали неубедительными заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неубедительными заявления НАТО об отсутствии планов размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

"Нас не убеждают неоднократные заявления представителей о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США", – цитирует Рябков RT.

Дипломат заявил, что по прошлому опыту знает, что "планы могут меняться достаточно быстро".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов размещать в Европе ракеты после распада ДРСМД.

Со 2 августа США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое решение Дональд Трамп анонсировал в начале текущего года.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД.