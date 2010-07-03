Договор РСМД официально прекращен

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД прекращает свое действие 2 августа по инициативе США, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России.
После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.
3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Президенту РФ предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.
Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.