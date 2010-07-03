Договор РСМД официально прекращен

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Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД прекращает свое действие 2 августа по инициативе США, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России.

После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Президенту РФ предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.

Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.