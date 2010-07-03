МИД ответил на призыв ЕС сохранить ДРСМД

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В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву принять меры для соблюдения соглашения. Она подчеркнула, что предстоящие дни – последняя возможность для диалога и сохранения договора, действие которого может закончиться 2 августа.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление из-за однобокого подхода ЕС к оценке причин кризиса вокруг ДРСМД. В ведомстве отметили, что Брюссель действует под давлением Вашингтона. МИД также подчеркнул, что ЕС сделал это заявление за три недели до истечения процедуры выхода из соглашения, инициированной Вашингтоном.

"Приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников. На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий", – заявили в министерстве, передает РИА Новости.

ЕС выступил с таким призывом "для галочки" и преследует пропагандистские цели, отметили российские дипломаты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "воспользоваться последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД".

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Договор – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

