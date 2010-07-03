Эксперт оценил критику Помпео в адрес России по поводу ДРСМД

15:36
15:36
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Фото: ТАСС/Bilal Hussein/AP
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия несет "исключительную ответственность" за прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал высказывание американского политика, отметив, что Помпео использует пропагандистскую риторику.
"США целенаправленно, системно ударяют по стратегической стабильности: выход из договора по ПРО, выход из ДРСМД и будущее СНВ–III", – подчеркнул Блохин.
Эксперт добавил, что своим заявлением Помпео пытается сформировать необходимый информационный фон, который послужит обоснованием одностороннего выхода Штатов из договора. Россия же, по словам Блохина, "не раз демонстрировала желание сесть за стол переговоров и начать дискуссии по этому вопросу".
2 августа МИД РФ сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России.
3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Главе государства предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия Договора.
Соглашение между СССР и США было подписано в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
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