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15:04

В Госдуме оценили перспективы ядерной сделки РФ с США и Китаем

политика

15:04

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Фото: Агентство "Москва"

В Госдуме оценили перспективы нового соглашения о контроле над ядерным вооружением между РФ, США и Китаем.

"Поживем – увидим, перейдут ли яркие заявления к практическим делам. Позиция России известна. Мы всегда выступаем за стабильность и безопасность в мире. Мы готовы рассматривать любые инициативы не только в теории, но и на практике", – цитирует ИА "НСН" первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение о контроле над вооружением с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Инициативу также могут обсудить представители трех стран на предстоящей встрече в Женеве.

В конце июня Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение соглашение между СССР и США, которое было подписано в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также договор запрещает производить, испытывать и развертывать такие ракеты.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Он обвинил Москву в том, что она якобы нарушает условия договора, однако доказательств этому США не предоставили.

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