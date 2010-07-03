В Совфеде оценили прекращение действия ДРСМД

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Официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прокомментировал член Совфеда Игорь Морозов.

Он выразил мнение, что помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон повлиял на это решение.

"На этапе своего прихода в Белый дом он уже говорил о невыгодности международных договоров по безопасности, в которые вовлечены США. Поэтому сегодня администрация Трампа разрушает устоявшийся миропорядок и всю систему глобальной безопасности", – сказал Морозов в беседе с RT.

По его словам, в случае возможного непродления Вашингтоном Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) понадобятся "иные переговоры" как в новых коалициях, так и в общей системе мер безопасности.

ДРСМД прекращает свое действие 2 августа по инициативе США. Глава Белого дома объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале текущего года.

После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Президенту РФ предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия Договора.

ДРСМД – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.