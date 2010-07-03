Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам

11:34
11:34
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Фото: ТАСС/ZUMA/TPG
Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала Россия 24.
Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать свои системы в этих регионах, пояснил он.
Глава Минобороны напомнил, что Россия неоднократно предлагала диалог по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "С февраля по 2 августа мы всячески открывали то одни двери, то другие", – подчеркнул Шойгу.
Договор о ликвидации ракет средней (1000–5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Президент США объяснил это тем, что Москва не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили.
3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.
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