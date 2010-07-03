Путин заявил о возможном возобновлении гонки вооружений с США

16:29
16:29
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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прокомментировал прекращение Соединенными Штатами действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Слова главы государства приводит ТАСС.
"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", – заявил президент.
Путин также добавил, что нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог "без двусмысленностей и по существу" – только это, по словам российского лидера, позволит избежать хаоса, "в котором нет никаких правил, ограничений и законов".
Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия не будет первой размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если аналогичные шаги не предпримет американская сторона.
2 августа российский МИД сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России. В Совфеде выразили мнение о том, что на решение Трампа повлиял его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. При этом главе государства предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия Договора.
Соглашение между СССР и США было подписано в 1987 году. Страны договорились об уничтожении комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
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