В МИД ответят на выход США из Договора по открытому небу

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У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Естественно. У нас все готово. Узнаете", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, любые решения Штатов по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности. Ермаков напомнил, что американские коллеги целенаправленно занимаются этим с конца 90-х годов прошлого века.

Также он обратил внимание на то, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюрпризом".

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из соглашения по открытому небу.

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

По его словам, документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России, навредит американским союзникам, партнерам и интересам страны в области безопасности, пояснил он.

В своем обращении к помощнику президента США он указал, что договор позволяет Штатам и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях на Украине.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства-участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники Договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.