США планируют выйти из Договора по открытому небу

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Администрация США намерена выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел. Текст документа опубликовал аппарат Энгела, передает ТАСС.

"Документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России, навредит нашим союзникам, партнерам и американским интересам в области безопасности. Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных. Наблюдательные полеты дают возможность собирать информацию о российских действиях на Украине", – пишет Энгел в письме к помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

Энгел призвал американских политиков не делать этого "безрассудного шага". Он подчеркнул, что это приведет к разделению трансатлантического союза и подорвет доверие к США как к партнеру в обеспечении европейской безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии является плохим вариантом, поскольку за этим последуют "адекватные зеркальные ответы". Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются американские интересы в Азии.

