Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии

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Владимир Путин считает, что размещение РСМД в Азии является плохим вариантом, так как "наверняка будут адекватные зеркальные ответы". Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.

"Сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора", – цитирует "Интерфакс" слова Путина.

Глава государства также выразил надежду, что еще есть возможности урегулировать проблему, поскольку окончательное решение США еще не приняли.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.

Договор о ликвидации ракет средней (1000–5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.

