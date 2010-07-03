США назвали причины "нарушения" Россией ДРСМД

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Вашингтон считает, что Москва "нарушила" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз около российских границ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

"По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ", – говорится в докладе.

Также сообщается, что Москва якобы давала понять, что хочет выйти из ДРСМД еще в 2004 году.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.

Договор о ликвидации ракет средней (1000–5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.