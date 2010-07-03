В Совфеде оценили возможный выход США из Договора по открытому небу

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Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев рассказал о мерах, которые должна предпринять Россия в ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу, сообщает ИА "НСН".

По его словам, в таком случае Россия должна принять зеркальные меры и закрыть российское воздушное пространство для американских специалистов. "Если с нами не будут сотрудничать, мы совершенно точно тоже не будем идти навстречу", – подчеркнул политик.

Сенатор добавил, что Вашингтон делает ставку на достижение военного превосходства над другими странами по всем видам вооружения. Если учитывать эту американскую доктрину, то все соглашения, направленные на укрепление международного доверия, оказываются бессмысленными.

В США не скрывают, что намерены обойти существующие соглашения в сфере ограничения и контроля над вооружениями. Такое поведение американской стороны "крайне опасно" для сохранения стратегической стабильности в мире, заключил Косачев.

Ранее в МИД России отметили, что у Москвы готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу. Никаких конкретных шагов в ведомстве называть не стали.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства-участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году. Участники соглашения могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

