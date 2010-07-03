РФ останется в Договоре по открытому небу при выходе США

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если такой шаг предпримет Вашингтон.

При это дипломат отметил, что в России не уверены, что США намерены покинуть соглашение, однако готовы рассмотреть различные варианты ответных действий.

"Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", – сказал Рябков "Известиям", выразив надежду, что США останутся в договоре.

По словам заместителя министра иностранных дел, РФ считает ДОН важным элементом, который "особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы".

27 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ о намерении вывести страну из договора.

ДОН был подписан в 1992 году. На сегодняшний день в нем участвуют 34 страны. Они совершают облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что такое поведение Вашингтона "крайне опасно" для стабильности в мире.