Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Поповой состоится 10 сентября

Фото: РИА Новости/Тимофеев

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР, актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Ниной Поповой пройдет 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Прощание с Ниной Георгиевной Поповой состоится 10 сентября с 10:00 до 11:30 в фойе Театра Пушкина", – говорится в сообщении.

О смерти артистки стало известно 7 сентября. Попова скончалась в возрасте 81 года. Она проработала в Театре имени А. С. Пушкина 60 лет.

Ее карьера началась в 1966 году, когда она окончила Школу-студию МХАТ и тогда же пришла в театр. Артистке удалось воплотить на сцене множество образов, среди которых Натали Пушкина из "Последних дней", королева Елизавета из "Влюбленного Шекспира", Ольга из "Обломова" и многие другие.

Позднее, в 1984 году, Поповой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Ее наградили орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени и Дружбы, а также знаком отличия "За безупречное служение городу Москве".

Актриса также известна своими ролями в фильмах "Алмазы для Марии", "Моя Пречистенка", "Следствие ведут знатоки", "День за днем" и других.