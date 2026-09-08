Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:34

Политика

Россия продолжит добиваться освобождения судна "Профессор Молчанов"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Россия продолжит добиваться освобождения судна "Профессор Молчанов", задержанного норвежскими властями. Об этом РИА Новости сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, на первом этапе необходимо было обеспечить возвращение находившихся на борту россиян. Для этого из Баренцбурга организовали вывоз несколькими видами транспорта. В составе групп были сотрудники треста "Арктикуголь" и участники первой арктической биеннале.

После водного и последующего наземного и воздушного участков пути пассажиры добрались до российско-норвежского пункта пропуска Борисоглебск. Затем их направили в Мурманскую область, где для прибывших подготовили места в гостиницах Мурманска.

Помочь с размещением пассажиров оперативно согласились около 10 местных предпринимателей. У границы группу также встретили глава Печенгского округа и местные жители, которые предложили путешественникам чай и блины. После этого им предстояло продолжить путь до Мурманска.

"В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. Приоритетом было обеспечение безопасного возвращения наших граждан, рассматривалось несколько вариантов. Задача успешно выполнена, наши соотечественники вернулись на Родину", – сказал Чекунков.

Министр поблагодарил тех, кто помог в возвращении россиян, отдельно отметив их терпение и выдержку. Теперь российская сторона сосредоточится на освобождении самого "Профессора Молчанова".

Норвежские власти задержали на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов" в начале сентября. Это было сделано по запросу украинского "Нафтогаза". Корабль не мог покинуть стоянку до указания губернатора. На борту находились участники арктической биеннале – скульпторы, художники и студенты от 18 лет и старше.

Читайте также


политика

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика