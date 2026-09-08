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Россия продолжит добиваться освобождения судна "Профессор Молчанов", задержанного норвежскими властями. Об этом РИА Новости сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, на первом этапе необходимо было обеспечить возвращение находившихся на борту россиян. Для этого из Баренцбурга организовали вывоз несколькими видами транспорта. В составе групп были сотрудники треста "Арктикуголь" и участники первой арктической биеннале.

После водного и последующего наземного и воздушного участков пути пассажиры добрались до российско-норвежского пункта пропуска Борисоглебск. Затем их направили в Мурманскую область, где для прибывших подготовили места в гостиницах Мурманска.

Помочь с размещением пассажиров оперативно согласились около 10 местных предпринимателей. У границы группу также встретили глава Печенгского округа и местные жители, которые предложили путешественникам чай и блины. После этого им предстояло продолжить путь до Мурманска.

"В таких ситуациях мы руководствуемся простым принципом: своих не бросаем. Приоритетом было обеспечение безопасного возвращения наших граждан, рассматривалось несколько вариантов. Задача успешно выполнена, наши соотечественники вернулись на Родину", – сказал Чекунков.

Министр поблагодарил тех, кто помог в возвращении россиян, отдельно отметив их терпение и выдержку. Теперь российская сторона сосредоточится на освобождении самого "Профессора Молчанова".

Норвежские власти задержали на Шпицбергене российское судно "Профессор Молчанов" в начале сентября. Это было сделано по запросу украинского "Нафтогаза". Корабль не мог покинуть стоянку до указания губернатора. На борту находились участники арктической биеннале – скульпторы, художники и студенты от 18 лет и старше.