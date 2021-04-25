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Политика

14:42

Встреча Путина и Байдена может состояться в июне

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

В июне 2021 года может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения. Кроме того, окончательное решение будет зависеть от многих факторов.

"Сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", – сказал Ушаков.

Он добавил, что сроком встречи может стать июнь. Также есть конкретные даты мероприятия, однако их помощник раскрывать не стал.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы он предложил российскому коллеге в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

В ходе разговора главы государств подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на основе продления договора СНВ-3, а в дальнейшем выстраивать предсказуемые отношения между странами.

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