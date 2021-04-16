Байден рассказал о разговоре с Путиным

Фото: AP/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден прокомментировал недавнюю беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Свое заявление Байден сделал в ходе выступления в Белом доме, посвященного политике США в отношении РФ. Он отметил, что разговоре с Путиным соблюдал искренность и почтительность.

"Беседа была искренней и уважительной", – сообщил американский президент.

В процессе беседы лидеры подчеркнули необходимость прямого общения. Путин и Байден выразили мнение, что это поможет в построении более эффективных отношений.

В разговоре американский президент сказал российскому коллеге, что мог бы зайти с санкциями дальше, но не хочет этого. Он призвал Россию к пропорциональным ответным действиям.

"США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений", – отметил Байден.

Он также заявил, что по-прежнему настроен против "Северного потока – 2".

"Это все еще является вопросом, который находится "в игре", – сказал президент США.

В то же время Байден предложил Путину организовать встречу в Европе в летний период. Американский лидер выразил мнение, что Россия и США стремятся к миру.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ.

Позднее Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности, которая исходит от РФ. В частности, он упомянул якобы вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах.