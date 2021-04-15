В России оценили новые санкции США

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Россия ответит на новые санкции США, уверен председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Я уверен, что со стороны России последует адекватный и своевременный ответ", – приводит слова Слуцкого ТАСС.

О том, что Москва не оставит произошедшее без ответа, также сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", – подчеркнула Захарова.

Она также указала на ответственность США за ухудшение двусторонних отношений.

В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что новые санкции не повлияют на предстоящую встречу российского и американского лидеров.

"Нет, санкции не повлияют. Это недружественные действия, но это не холодная война", – сказал он.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе – несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.

Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.

О намерениях американской администрации ввести новые ограничения против РФ стало известно накануне. Указывалось, что Вашингтон планирует инициировать санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в связи с хакерской атакой на SolarWinds.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что санкции зарубежных стран в определенный момент могут коснуться отключения России от западных платежных систем. Вместе с тем он назвал санкции непредсказуемым процессом.