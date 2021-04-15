Bloomberg сообщил о планах США ввести новые санкции против России

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Власти США хотят ввести новые санкции против России. Об этом пишет Bloomberg.
По данным источников агентства, Вашингтон планирует ввести санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы. Еще одной причиной стала приписываемая России кибератака на SolarWinds.
Сообщается, что под санкции попадут около десятка россиян, а также порядка 20 юридических лиц. Кроме того, США планируют выслать из страны 10 российских дипломатов.
По информации источников, ограничения могут быть введены уже в четверг, 15 апреля.
Ранее появилась информация, что администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий. СМИ сообщили, что американские власти изучают возможность высылки дипломатов РФ.
После этого первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что Россия может принять зеркальные меры в случае высылки дипломатов. Сенатор подчеркнул, что в США уже не знают, как еще санкционировать Россию.
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