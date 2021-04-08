США могут выслать российских дипломатов – СМИ

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Администрация США завершила обзор приписываемых России враждебных действий и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, под злонамеренные действия попадают вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении компании SolarWinds.

По данным агентства, Белый дом готовится к скорому объявлению ответных мер. Отмечается, что возможные действия могли бы включать высылку сотрудников разведки РФ. Они якобы могут находиться в США под дипломатическим прикрытием.

Ожидается, что ключевые официальные лица обсудят дальнейшие шаги в ближайшее время.

Предполагается, что США также могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству. Кроме того, Вашингтон может провести закрытые консультации с российской стороной.

При этом Белый дом одновременно рассчитывает на взаимодействие с Россией относительно сделки по иранскому атому, контролю над вооружениями и противодействию изменению климата.

Ранее стало известно, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2".