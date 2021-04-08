В США утвердили санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2", пишет издание Politico.

При этом источник в администрации США указал, что окончательное решение по рестрикциям еще не принято.

Отмечается, что черные списки затрагивают оператора проекта – швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG.

Также ограничения коснутся ее главы Матиаса Варнига. Пакеты санкций представят конгрессу в мае.

Финальное решение будет принимать Джо Байден. Ранее сообщалось, что президент США оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций.

С одной стороны, Байден хочет остановить строительство газопровода, а с другой – укрепить отношения с Германией, которая требует завершить реализацию проекта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также указывал, что Вашингтон изучает санкции против 15 судов, причастных к строительству, и компании-страховщика.