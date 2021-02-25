Германия ответила на отказ компаний от работы с "Северным потоком – 2"

Фото: TASS/Imago/Jens Koehler

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что отказ от работы с проектом "Северный поток – 2" остается на усмотрение компаний.

"Решения всегда остаются за предприятиями", – сказал он в разговоре с ТАСС.

В то же время Зайберт подчеркнул, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США по отношению к участникам строительства.

"Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем", – добавил он.

При этом представитель Бундестага указал, что важным условием для ФРГ является транзит газа через Украину.

Ранее СМИ сообщили, что в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта из него вышли 18 европейских компаний.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что администрация Джозефа Байдена считает вводимые санкции работающими.