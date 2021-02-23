Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/imago images/Jens Koehler
Администрация президента США Джозефа Байдена считает вводимые против газопровода "Северный поток – 2" санкции работающими, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.
"Наши действия дают хороший эффект", – заявил Прайс, подчеркнув, что власти США продолжат и дальше следить за организациями, которые занимаются строительством газопровода.
Накануне Соединенные Штаты включили судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода "Северный поток – 2", и его владельца – компанию "КВТ-РУС" в еще в один санкционный список.
19 января судно-трубоукладчик "Фортуна" было включено в санкционный список по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Также в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России .
15 февраля "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2" в акватории Дании после перерыва из-за шторма и холодного фронта. Планируется, что труба пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, а также Дании.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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