США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"

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В США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Также в список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России .

В списке фигурируют и три физических лица. В них попали граждане Италии, Венесуэлы и Швейцарии. Отмечается, что это смешанные списки, которые связаны с санкциями по России, Венесуэле, Йемену и борьбе с терроризмом.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что в компании рассчитывают на завершение строительства "Северного потока – 2". Подчеркивается, что было проложено более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. В компании заявили, что "Северный поток – 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов.

Оценивая политику США в отношении газопровода, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские власти продолжают оказывать грубое незаконное давление. Он отметил, что в Москве сожалеют о таком развитии ситуации.