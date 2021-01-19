На севере ФРГ создали фонд в поддержку "Северного потока – 2"

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В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии создан природоохранный фонд в поддержку компаний, принимающих участие в прокладке газопровода "Северный поток – 2", сообщает газета Schweriner Volkszeitung.

"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", – сообщает министр энергетики региона Кристиан Пегель, отметив, что ранее соответствующее разрешение выдал минюст.

Создание специального фонда, который позволит компаниям обходить санкции против "Северного потока – 2", поддержали власти федеральной земли.

Официально заявленной целью фонда указана поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в Мекленбурге-Передней Померании, в числе которых "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения". Проект по строительству трубопровода "Северный поток – 2" указан как наиболее значительный и способствующий достижению этих целей.

Ожидается, что фонд позволит обеспечить юридическую защиту тем фирмам, которые непосредственно задействованы в строительстве или закупают оборудование и стройматериалы. В данном случае все операции будут оформлены через фонд.

"Ландтаг призывает правительство земли и далее четко и недвусмысленно брать на себя обязательства по завершению проекта газопровода "Северный поток – 2", который необходим для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и Германии, и категорически отвергать экстерриториальные усилия по противодействию этому, а также четко и решительно поддерживать и направлять все государственные органы и общества, которые способствуют завершению проекта", – говорится в учредительных документах фонда.

Ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении "Северного потока – 2". В частности, ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна".

До этого стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.

"Газпром" рассчитывает на завершение строительства "Северного потока – 2". В компании отметили, что проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. Также в компании рассчитывают, что ввод трубопровода в эксплуатацию также произведут в разумные сроки.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.