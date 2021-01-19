Песков заявил о грубом и незаконном давлении США на "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток – 2" продолжает испытывать грубое незаконное давление со стороны США, сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что Москва сожалеет о таком развитии ситуации. Он подчеркнул, что Кремль продолжит "очень внимательно отслеживать" заявления и действия американских властей, чтобы продолжить прокладку газопровода.

Ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении "Северного потока – 2". В частности, ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна".

До этого стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.

"Газпром" рассчитывает на завершение строительства "Северного потока – 2". В компании отметили, что проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. Также в компании рассчитывают, что ввод трубопровода в эксплуатацию также произведут в разумные сроки.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.