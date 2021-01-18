Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance

"Газпром" рассчитывает на завершение строительства "Северного потока – 2", сообщает ТАСС со ссылкой на проспекты к размещению новых евробондов компании.

"Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным", – говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. Также в компании рассчитывают, что ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию также произведут в разумные сроки.

Отмечается, что газопровод остается одним из приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году. В "Газпроме" подчеркнули, что рост спроса на газ в Европе создает перспективы для новых альтернативных проектов, которые могут составить конкуренцию российским газопроводам.

"Такой сценарий может оказать негативное влияние на наши будущие операционные результаты, денежный поток и финансовые условия", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении "Северного потока – 2". В частности, ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна".

До этого стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.