Немецкие экологи опротестовали разрешение строительства "Северного потока – 2"

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Решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о выдаче разрешения на строительство трубопровода "Северный поток – 2" в водах ФРГ опротестовали немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы. Об этом сообщает DPA.
Экологи заявляют, что ведомством не были учтены аргументы, связанные с охраной окружающей среды и климата.
Уточняется, что из-за протестов выданное ведомством разрешение пока не имеет силы.
Ранее немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах ФРГ.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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