Швейцарская компания отказался от страхования строительства "Северного потока – 2"

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Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от страхования реализации строительства "Северного потока – 2", сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что решение было принято в связи с угрозой введения американских санкций в отношении компании.

Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс предложил приостановить действие американских санкций против проекта "Северный поток – 2", а Европе, в свою очередь, заморозить строительство. По мнению Бернса, это позволило бы урегулировать разногласия в отношениях США и ЕС.

До этого власти Соединенных штатов выдали предупреждение о возможности введения санкций европейским компаниям, которые, по данным Вашингтона, принимают участие в прокладке газопровода "Северный поток – 2".