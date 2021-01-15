Оператор "Северного потока – 2" отложил строительство трубы – СМИ

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Компания Nord Stream 2 AG отложила строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.

"У нас есть разрешение от ДЭА на начало работ с пятницы. Но это не означает, что мы в пятницу возобновим укладку труб. Предположительно, мы только в конце января или начале февраля точно сможем определить, когда начать укладку труб", – указали в компании.

По данным газеты, компания не спешит возобновлять работы на объекте из-за опасений реакции со стороны США, которые ранее выдали предупреждение европейским компаниям о возможности введения санкций в случае участия в строительстве газопровода.

Ранее сообщалось, что прокладка трубопровода "Северный поток – 2" возобновится в водах Дании в пятницу, 15 января. Судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода в Дании.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

