Судно "Фортуна" вышло из Висмара для работ по "Северному потоку – 2"

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Судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода "Северный поток – 2" в Дании, передает RT со ссылкой на данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

Накануне судно находилось в германском порту Мукран, где хранятся трубы для газопровода.

В конце декабря прошлого года сообщалось об окончании работ по укладке участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Работы велись на отрезке длиной 2,6 километра.

Ранее стало известно, что власти США выдали предупреждение европейским компаниям о возможности введения санкций в случае участия в строительстве газопровода. Отмечалось, что 14 или 15 января американцы планируют опубликовать доклад по компаниям, которые помогают в строительстве "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

