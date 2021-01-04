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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект "Северный поток – 2" будет завершен в любом случае. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

Новак назвал санкции США против проекта "открытым протекционизмом". Он выразил уверенность, что с помощью поддержки заинтересованных в реализации проекта стран он будет реализован.

"Конечно, это открытый протекционизм. Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании. Они поддерживают проект, и я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован", – отметил Новак.

В конце декабря прошлого года в СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против газопровода. Отмечается, что они нацелены на нанесение удара по проекту.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

