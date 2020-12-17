В Госдепе США пообещали остановить строительство "Северного потока – 2"

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США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток – 2" вплоть до остановки его строительства, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

"Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод", – отметил он в рамках интернет-конференции Атлантического совета.

Он выразил мнение, что недопущение завершения строительства "Северного потока – 2" сыграет ключевую роль для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод "Северный поток – 2", – заявил Робинсон.

В декабре в Балтийском море у берегов Германии возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Укладку недостроенного участка газопровода начал трубоукладчик "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования. К месту работ его привело обслуживающее судно "Катунь".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.

