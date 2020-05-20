Лавров усомнился в возможности остановить "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

На пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) министр подчеркнул, что проект будет реализован.

"В этом заинтересована, в конце концов, вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность", – цитирует Лаврова RT.

Он также добавил, что "удорожание цены российского газа позволит сделать менее неконкурентоспособным сжиженный природный газ США".

Кроме того, глава МИД также указал, что в правительстве Дании рассматривается возможность поставить дополнительные вопросы по проекту.

Однако, по его словам, существует немало правовых возможностей "для преодоления нынешней ситуации".

Лавров также отметил, что Дания "занимает менее конструктивную позицию" по вопросам, которые касаются отношений с РФ, чем другие страны ЕС и НАТО.

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG на выведение "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину, поскольку директива ограничивает объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры.

6 мая стало известно, что Польша начала строительство конкурента "Северного потока – 2". Газопровода Baltic Pipe к 2022 году проложат от норвежского шельфа через Данию.