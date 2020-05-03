Трубоукладчик "Академик Черский" дошел до Калининграда

18:19
Фото: ТАСС/Томас Ойгстер/Nord Stream 2
Судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток – 2", дошло до Калининграда и на данный момент находится вне зоны покрытия AIS (Automatic Identification System). Об этом сообщает РИА Новости.
Трубоукладчик встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером, а сегодня утром перестал передавать данные по AIS. Судно добралось до места назначения за 83 дня.
Свой путь судно начало с февраля, оно вышло из порта Находки и направилось в Сингапур. Затем сообщалось, что оно направляется на Шри-Ланку.
Потом курс был проложен до города Суэц, но позже он был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл 18 апреля.
Судно-трубоукладчик с 2016 года эксплуатируется и управляется ООО "Газпром флот". В декабре 2019 года Александр Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки "Северного потока".
В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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