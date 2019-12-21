Санкции США против "Северного потока – 2" вступили в силу

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Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода, передает РИА Новости.

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что от компаний, ведущих прокладку газопроводов, требуют немедленно прекратить строительство.

"Стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством", – говорится в документе.

При этом Штаты допустили "добросовестные исключения", если для прекращения работы потребуется время, чтобы обеспечить безопасность трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также чтобы защитить окружающую среду от "значительного ущерба".

В течение 60 дней с момента вступления в силу документа госсекретарь и министр финансов США должны представить свои предложения о том, в отношении кого профильные комитеты конгресса должны ввести санкции.

Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст заявил, что правительство следит за планами США насчет санкций против "Северного потока – 2". Политик выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если Америка все-таки введет ограничения.

В Кремле подобные меры со стороны США расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.

