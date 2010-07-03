В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку – 2"

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Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал Украину из-за поддержки позиции США по "Северному потоку – 2". Об этом сообщает РИА Новости.
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", – заявил политик.
Он также выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если США введет санкции против "Северного потока – 2".
Ранее немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в американском сенате, назвала детали санкций США против "Северного потока – 2". Газета приводила данные, согласно которым в отношении европейских компаний планируют ввести санкции "окольными путями".
Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в 2019 году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК стороны не достигли урегулирования вопроса по транзиту газа.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спорта являются контракты на поставку российского топлива от 2009 года. Украина требует возмещения переплаты.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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