КНР призвала к международному расследованию на "Северном потоке"

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Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН произошедшего на "Северном потоке", заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза.

"Чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали. Мы призываем соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании", – цитирует его РИА Новости.

Подрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали. Позднее ряд государств отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ будет и дальше заниматься данным делом, уточняли в Берлине.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавлял, что отказ наказать виновных в диверсии на "Северных потоках" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.