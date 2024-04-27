NYT: госсекретарь США Блинкен собирается посетить Израиль на следующей неделе

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль на следующей неделе из-за возросшей напряженности между двумя странами по вопросу о гражданском населении сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова израильского чиновника.

Блинкен также собирается обсудить ход переговоров о прекращении огня в Газе, которые, как отмечается в статье издания, зашли в тупик.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что израильская сторона намерена усилить давление на ХАМАС. Он также пригрозил скорыми болезненными ударами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль выступает за сдержанность сторон и за отказ эскалации на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".