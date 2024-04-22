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Украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на отказ западных союзников защищать страну так же, как Израиль, несмотря на то что у еврейского государства не было соглашений или намерений о членстве в НАТО. Об этом он рассказал в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

"Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Он посетовал на то, что после начала эскалации на Ближнем Востоке внимание американского конгресса и СМИ переключилось на Израиль. Он подчеркнул, что это ведет к меньшему интересу к Украине, а значит, и к уменьшению помощи государству.

Ранее руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил, что Зеленский нужен НАТО в качестве прикрытия, так как Альянс ведет против России прокси-войну.

Позднее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупреждал, что в мае 2024 года страна столкнется с трудностями из-за комплексного подхода российской армии.