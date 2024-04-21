Премьер Израиля Нетаньяху предупредил об усилении давления на ХАМАС

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Израильская сторона намерена усилить давление на ХАМАС, предупредил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также пригрозил скорыми болезненными ударами.

"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", – передает ТАСС его слова.

В начале апреля СМИ сообщали о прогрессе в переговорах по перемирию в Газе. Говорилось, что между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Нетаньяху при этом поставил условие: огонь не прекратится до тех пор, пока движение ХАМАС будет удерживать заложников.

