На переговорах по Газе достигнут консенсус по основным направлениям – Al Qahera News

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Прогресс по перемирию в секторе Газа достигнут на переговорах в египетской столице Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает телеканал Al Qahera News.

Переговоры проводятся между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

"Прогресс достигнут на переговорах. Между всеми сторонами есть консенсус по основным направлениям", – сообщил источник телеканала.

Он заявил, что делегации ХАМАС и Катара в ближайшие двое суток вернутся в Каир, где согласуют пункты окончательного соглашения. Делегации США и Израиля покинут столицу Египта в ближайшее время, однако консультации продолжат консультации.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль сообщил, что переговоры о перемирии в анклаве, которые состоялись в Дохе, зашли в тупик в связи с позицией Израиля. При этом он добавил, что угрозы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о начале операции в Рафахе (на юге сектора Газа) не испугают ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

